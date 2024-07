Rodada da Champions Ouro pode definir classificados para a semifinal

Santa Angelina encara o Policarbon e tem que vencer para não ser eliminada - Crédito: Divulgação

Muita adrenalina e emoção estão reservadas para a manhã deste domingo, 28, em duas praças esportivas. Os oito times que compõem os grupos da segunda fase da Champions Cup, Série Ouro estarão em ação pela 2ª rodada da segunda fase e pelo menos três podem até antecipar a classificação para a semifinal.

Desta forma, a competição promovida pela Liga Desportiva de São Carlos promete agitar a manhã esportiva do futebol amador.

Pelo grupo B o Tijuco Preto e o Zé Bebeu que venceram na primeira fase pode garantir uma vaga, desde que haja um vencedor na partida. Por outro lado, Juventus Cruzado e Pé Na Porta que perderam na primeira rodada, jogam pela vitória. Um novo revés pode significar a eliminação, dependendo do resultado da outra partida do grupo.

No grupo C, mais duas movimentadas partidas. O Aracy que goleou na primeira rodada, terá pela frente o Atlético Munique que vem de derrota e precisa vencer. Na outra partida, o Policarbon que estreou com vitória nesta fase, pega o Santa Angelina que vem de uma amarga goleada e precisa da vitória para se manter vivo. Neste grupo, caso o Aracy e o Policarbon vençam, as duas equipes se classificam para as semifinais. Quaisquer outros resultados adia a definição das vagas para a terceira e última rodada.

A rodada

Campo da UFSCar

8h – Tijuco Preto x Zé Bebeu

10h – Santa Angelina x Policarbon

Estádio municipal Dagnino Rossi, Ibaté

8h – Pé Na Porta x Juventus Cruzado

10h – Aracy x Atlético Munique

Classificação

