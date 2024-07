Grêmio começa série de “finais” na Copa Paulista

Em Taquaritinga é “vencer ou vencer”: Grêmio inicia série de jogos decisivos na Copa Paulista - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Um “divisor de águas”. Momento de buscar a vitória. Porém, o adversário é o líder do grupo. Para apimentar um pouco mais a partida, um oponente ainda invicto e com 100% de aproveitamento.

Os ingredientes “são pesados”, mas a obrigação da vitória faz com que o Grêmio São-carlense busque a primeira vitória na fase de classificação do grupo 3 da Copa Paulista.

O que anima o elenco gremista é que no jogo da tarde deste sábado, 27, o Lobo ainda não perdeu fora de casa na competição. São dois empates em duas apresentações e o adversário em específico no estádio municipal Adail Nunes da Silva o time ainda não perdeu: venceu uma partida e empatou outra.

Com esta apresentação, o Grêmio São-carlense encarar o Taquaritinga a partir das 15h, em um jogo que promete. O técnico Alexandre Grasseli não poderá contar com Iago (suspenso) e Gustavo Moreira (que se recupera de lesão).

O Grêmio está com 3 pontos na quarta colocação e o Taquaritinga, 15 pontos. O time são-carlense necessita dos três pontos para que possa continuar em uma situação confortável na tabela e lutar pela classificação para a segunda fase.

Para este compromisso, Grasseli disse que o Grêmio não irá abdicar do ataque. Pelo contrário. Durante a semana os treinos foram intensos e dedicados ao setor ofensivo. “A equipe cria, mas não conclui com eficiência as oportunidades que aparece”, resumiu.

Ainda pelo grupo 3, neste sábado, no estádio municipal Dr. Augusto Schmidt Filho, o Rio Claro enfrenta o XV de Piracicaba às 15h. O time gremista torce para um tropeço do Galo Azul.

São Carlos Agora - Encarar o líder com campanha perfeita. Como pretende armar o Grêmio?

Alexandre Grasseli - Enfrentar o líder da competição fora de casa é um desafio e se faz uma grande motivação pelo momento que a equipe deles vive e pelo momento que a nossa equipe vive.

Eu entendo que vai ser um jogo onde não vamos fugir da competitividade, que tem sido recorrente em todos os jogos nessa primeira fase, com jogos muito equilibrados.

Respeitamos evidentemente o adversário, mas esperamos fazer um jogo competitivo e desenhar o resultado positivo com os detalhes que estão sendo observados durante a semana.

SCA - O Grêmio tem uma zaga eficiente. Mas um ataque inoperante. Como equilibrar o time para este jogo?

Grasseli - Os números são claros, muito claros, em relação a nossa eficácia nas ações ofensivas. O que eu estou querendo dizer com isso? O Grêmio está criando muitas situações de finalização ao gol, finalizando ao gol, mas infelizmente não estamos conseguindo transformar essas finalizações em gols. A ideia é que a gente possa ser eficaz, que a gente possa ser preciso. Tenho feito algumas mudanças, dado oportunidade a alguns jogadores e acredito que passando confiança, o nosso ataque possa ser eficaz, e teremos um equilíbrio entre esses números.

No aspecto defensivo, nos tornamos a cada dia uma equipe mais segura, mas devemos ser mais eficazes para marcar os gols que estão nos fazendo muita falta.

SCA - Contra o Taquaritinga, será a última chance do Grêmio sonhar com a classificação?

Grasseli - A ansiedade e precipitação não pode tomar conta do nosso jogo, mas a necessidade de vitória é clara e o empenho dos atletas para que essa vitória venha é notório.

A evolução da equipe em relação às rodadas vem acontecendo, então eu não vejo essa partida contra o CAT como divisor de águas ou algo para ser tratado como definitivo, pois nós temos que jogar com o regulamento e com a nossa pontuação, mas acima de tudo com as nossas convicções.

Eu te digo que essa semana, após o jogo contra o Rio Claro empate em casa, houve mais uma vez uma mobilização muito importante de toda direção do clube, da comissão técnica e dos atletas para que possamos fazer uma boa semana de trabalho e em cima dessa boa semana de trabalho tentarmos um resultado positivo no final de sábado.

É difícil jogar na casa do adversário, mas confiamos na capacidade dos atletas em resolver as adversidades dentro de campo. Não vamos fazer desse jogo uma guerra, mas sim uma oportunidade muito importante para nossa caminhada na competição.

SCA - Contra o CAT, a partida será um "divisor de águas"? Por que?

Grasseli - Temos um pensamento muito claro de que todas as partidas têm que ser uma final para nós.

Foi isso o último final de semana, foi isso contra a União fora de casa, foi isso contra o próprio Rio Claro na estreia e agora contra o Rio Claro aqui. É uma competição, como eu disse, muito equilibrada, muito disputada e temos que ter esse pensamento de fazer uma final, um jogo equilibrado e somar pontos, independente daquilo que o adversário nos apresentar.

É pensar naquilo que nós podemos fazer, focar naquilo que nós temos como plano para essa partida e acreditar no resultado positivo.

Classificação

Taquaritinga, 15 pontos

XV de Piracicaba, 10 pontos

Rio Claro, 4 pontos

Grêmio São-carlense, 3 pontos

União São João, 2 pontos

