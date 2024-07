São-carlenses conquistam título em competição de Crossfit

Atletas de São Carlos comemoram a conquista do título - Crédito: Divulgação

O estádio municipal Fernando Costa, em Espírito Santo do Pinhal, foi palco durante três dias (19, 20 e 21 deste mês), do campeonato PWRD By Coffee Games 2024, destinado aos amantes do esporte e para aqueles que buscam uma experiência emocionante e energizante.

A competição foi destinada aos praticantes de Crossfit, que consistiam em uma combinação de levantamento de peso, ginástica e condicionamento aeróbico, desafiando os competidores em sua força, resistência e flexibilidade. As pessoas que competem no campeonato de Crossfit variam em idade, desde jovens atletas até competidores mais experientes, mostrando que o esporte é para todos.

São Carlos esteve representada e os atletas que levaram o nome da cidade conquistaram o título em suas respectivas categorias. Na Categoria Master 110+, Rodrigo Marson, que trabalha com vendas, concilia sua paixão pelo esporte com o seu trabalho. João Garcia, por sua vez, trabalha com dados e encontra no Crossfit uma forma de manter-se ativo e saudável. Já Nayara Borges, que é engenheira, vê no esporte uma maneira de superar desafios e manter seu corpo em forma. Essa diversidade de profissões entre os competidores demonstra como o Crossfit une pessoas de diferentes áreas em busca de um mesmo objetivo: a superação pessoal e a busca por um estilo de vida saudável.

A meta das pessoas dentro do Crossfit varia de acordo com cada competidor, alguns buscam melhorar sua performance e competir em níveis mais altos, enquanto outros simplesmente querem se manter saudáveis e em forma.

As próximas competições após este evento será o SancaWodz, que acontece no dia 7 de setembro, no Espaço Ohata Colucci em São Carlos.

De acordo com os atletas, a prática do Crossfit agrega muito para a qualidade de vida dos competidores, melhorando sua resistência, força, flexibilidade e condicionamento físico de forma geral. Eles treinam de 3 a 5 vezes por semana, mantendo uma rotina de treinos intensa e desafiadora.

