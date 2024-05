H7 Esportes vence duas vezes seguida na Copa Derla e mantém liderança

Jogadoras comemoram a jornada positiva pela Copa Derla: ponta e invencibilidade - Crédito: Divulgação

Concluindo a maratona de jogos do final de semana, a equipe adulta de handebol feminino H7 Esportes São Carlos manteve a invencibilidade e a liderança da Copa Derla, que está em sua fase de classificação.

Neste domingo, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, em São Carlos, o time adulto orientado pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues conquistou duas significativas vitórias.

No primeiro jogo, superou Ribeirão Preto por 23 a 16 (9 a 9) e depois passou por Franca por 41 a 10 (21 a 5). Já a equipe cadete não conseguiu a tão sonhada primeira vitória. Orientado por Bia Fleury, a equipe caiu perante Ribeirão Preto por 33 a 11 (16 a 3).

Ao final da desgastante jornada, Antonio Carlos elogiou o desempenho de suas equipes.

“Na manhã de domingo o cansaço bateu forte, pois havíamos jogado no dia anterior à noite contra o Pinheiros e enfrentamos ainda uma viagem de ida e volta a São Paulo. Mas nossas atletas se superaram e fiz alterações, movimentei o grupo e contamos com o retorno de Letícia e Sabrina que foram fundamentais. Por isso conseguimos manter a liderança e a invencibilidade na Copa Derla. Já o Cadete está evoluindo sob o comando da Beatriz (Bia) Fleury. Mas o time é jovem e está maturando. Esse time ainda nos dará muitas alegrias”, disse o jovem técnico.

Paulista

Na noite de sábado, 18, no ginásio de esportes do EC Pinheiros, o H7 Esportes São Carlos voltou a enfrentar o Pinheiros. Agora pelo Campeonato Paulista e as anfitriãs, novamente, mostraram a sua força. Com um jogo praticamente perfeito, venceu por 27 a 5 (12 a 2).

Segundo o técnico Antonio Carlos Rodrigues, até os 22 minutos do primeiro tempo, uma partida bem disputada, com o Pinheiros encontrando muitas dificuldades e vencia por apenas 6 a 2.

“Nosso time se superou defensivamente e a goleira Mabelle fechou o gol. Mas, a partir dos 23 minutos, nosso time não resistiu a grande intensidade da partida e com poucas alternativas de troca para manter o nível de jogo deixou o placar abrir. Já a goleira do Pinheiros manteve uma ótima partida com muitas defesas e provou mais uma vez o porquê é uma das melhores do País”, disse o jovem técnico são-carlense.

