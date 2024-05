Natação ACD de São Carlos conquista seis medalhas no Torneio Nacional

Time são-carlense brilhou na competição nacional: seis medalhas para São Carlos - Crédito: Divulgação

A natação ACD (atletas com deficiência) de São Carlos fez bonito no 1º Torneio Nacional Loterias Caixa de Natação ACD, realizado de 15 a 18 deste mês no Centro Paralímpico Brasileiro (CPB), em São Carlos. A prova foi seletiva para os Jogos Paralímpicos que serão realizados em agosto na França.

A Liga Central de Natação (LCN) de São Carlos, comandada pelo técnico Mitcho Bianchi brilhou, ao conquistar seis medalhas, sendo quatro de ouro, com Ronystony Silva vencendo as quatro provas que participou, além de uma prata e uma de bronze conferidas por Anderson Almeida. Em retorno gradual, Henrique Nasser completou o time são-carlense.

Ao final das provas, Mitcho comemorou os resultados, as conquistas e a evolução dos seus atletas, salientando que a perspectiva é de melhora durante a temporada.

“O Rony sagrou-se campeão brasileiro, mas ainda não conquistou índice para as Paralimpíadas, mas os tempos estão próximos e ele terá ainda mais uma chance no segundo torneio nacional. Já o Anderson, conseguiu excelentes resultados e se coloca entre os principais do país em sua categoria. Por fim, o Nasser que retornou aos treinos este ano após uma pausa e já está no top10, com os mesmos tempos de quando competia. A perspectiva é que ele evolua mais e cresça tecnicamente. Estou satisfeitos com os resultados e nossa natação se mantem em alto nível. Acredito que estamos no caminho certo”, finalizou Mitcho.

Resultados

Anderson Felipe Araújo de Almeida - categoria S2

Bronze - 50 costas - tempo 1m10s18

4º lugar - 200 livre - tempo 5m42s83

Prata - 100 costas - tempo 2m42s45

Ronystony Cordeiro da Silva - categoria S4

Ouro - 100 livre - tempo 1m32s67

Ouro - 150 medley - tempo 2m58s59

Ouro - 50 costas - tempo 46s48

Ouro nos 50 livre Tempo: 40:60

Henrique Sacomano Nasser - categoria S4

7º lugar - 50 livre - tempo 1m01s93

6º lugar - 50 peito - tempo 1m47s46

7º lugar - 100 livre - tempo 2m26s93

7º lugar - 150 medley - tempo 4m23s96

4º lugar - 200 livre - tempo 4m53s97

