Grêmio define Alexandre Grasseli como novo técnico

Alexandre Grasseli, que teve passagem pelo Cuiabá, vai ser o comandante do Grêmio na Copa Paulista - Crédito: Divulgação

Saiu uma “fumaça tricolor” da chaminé da sede do Grêmio São-carlense. O motivo é para anunciar, enfim, o técnico que irá comandar o clube em sua primeira participação na Copa Paulista.

Trata-se de Alexandre Grasseli. O profissional de 50 anos possui licença PRO na CBF e tem um vitorioso currículo como treinador.

Com passagens pelo Vasco da Gama/RJ, Cruzeiro/MG, Sport/PE, Cuiabá/MT, Vitória/BA, Porto Vitória/ES, além de trabalhos fora do país. Natural de Cachoeiro do Itapemirim, o capixaba se apresenta esta semana, quando iniciará os trabalhos à frente do time.

De acordo com a assessoria de imprensa do Lobo da Central, o clube já havia mapeado o nome dele no ano passado e acompanhou seu trabalho, que vem de encontro com o que o clube pensa sobre futebol.

Seu contrato, a princípio, é apenas para a Copa Paulista e já vem analisando o atual elenco. Caso ele achar necessário, a direção do Grêmio não descarta a contratação de novos reforços.

