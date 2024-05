Grêmio renova com dupla de zagueiros para a Copa Paulista

Jaconi, autor de dois gols, irá defender o Grêmio na Copa Paulista - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

A direção do Grêmio São-carlense reiniciou os trabalhos de olho no segundo semestre da temporada quando a equipe profissional irá participar pela primeira vez da Copa Paulista.

O primeiro passo do Lobo da Central é a reformulação do elenco. Alguns atletas devem ser contratados além de outros que disputaram o Paulista da Série A4 devem ficar. É o caso dos zagueiros Welton que realizou oito partidas e Eduardo Jaconi, presente em 12 jogos e autor de dois gols. Ambos renovaram e irão disputar a Copa pelo clube.

A direção gremista se movimenta nos bastidores, ainda, para a contratação da nova comissão técnica. Há indícios que ela pode ser relevada já na próxima semana.

Estreia

O Grêmio estreia no dia 16 de junho, domingo, no estádio municipal Dr. Augusto Schmidt Júnior, quando encara o Rio Claro. As equipes estão no grupo 3, ao lado do União São João, Taquaritinga e XV de Piracicaba.

A Copa Paulista dá ao campeão e vice-campeão, oportunidade de disputar a Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro da Série D em 2025.

