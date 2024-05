Pintor é acusado de aplicar golpes do PIX em lojas de tintas de São Carlos

Pintor - Crédito: Freepik

Um pintor de 36 anos está sendo acusado por dar golpes com PIXs adulterados em duas lojas de tintas de São Carlos. As transações eram feitas via WhatsApp e os produtos entregues no endereço solicitado pelo suposto comprador, porém o dinheiro não caia nas contas das empresas.

A trama, porém, caiu na tarde desta quarta-feira, quando o acusado foi detido por policiais militares por volta das 14h30 na Travessa Atílio Marino, na Vila Jacobucci. Ele estaria tentando fazer novas compras de material para pintura via WhatsApp e faria o pagamento via PIX, usando o nome adulterado de uma terceira pessoa.

A denúncia foi feita pelo gerente de 51 anos da empresa que estaria sendo lesada. De acordo com ele, na terça-feira, 7, o homem teria feito uma compra no valor de R$ 3.713,00 de materiais via WhatsApp e enviou o comprovante de pagamento via PIX. O material teria sido entregue, de acordo com a vítima.

No dia seguinte, nova compra de latas de tinta, água rás, verniz, rolos de tinta, lixas, entre outros foi feita e totalizou R$ 7.944,00. Entretanto, desta vez, o gerente não fez a entrega e acionou a PM que foi até o endereço onde seria entregue o material comprado e deteve o acusado que afirmou ter feito o pedido contratado por um terceiro. No endereço em questão a PM localizou mais material para pintura que pertenceria a outra empresa similar de São Carlos.

SEGUNDA EMPRESA

No mesmo dia, esta segunda empresa, localizada na Avenida Capitão Luís Brandão, na Vila Nery, também compareceu na Central de Polícia Judiciária através de um empresário de 41 anos, que seria o proprietário.

Ele afirmou que ao pesquisar a conta bancária de sua empresa, notou que uma compra ocorrida no dia 3 de maio no valor de R$ 3.650,00 não teria caído. Os funcionários não notaram o golpe.

Nesta quarta-feira, 8, uma nova compra, de R$ 5.092,50 foi feita pela mesma modalidade e percebeu que os valores também não estavam na conta. E que o comprador seria a mesma pessoa.

O dono da loja foi até a Travessa Atílio Marino, onde foram feitas ambas entregas e constatou que os produtos seriam de sua propriedade. Com isso, viu que foi vítima de golpe e formulou queixa crime.

O pintor de 36 anos, que teria feito as compras, foi detido e apresentado na CPJ, onde foi ouvido e liberado.

Leia Também