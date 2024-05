Filho é acusado de ameaçar pai e mãe de morte no Jardim Embaré

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 72 anos e uma mulher de 63, foram vítimas de ameaças de morte e tentativa de agressão por seu próprio filho, de 28 anos, neste sábado (18), no Jardim Embaré.

De acordo com as vítimas, o filho é usuário de drogas e foi até a residência deles sob efeito de entorpecentes, ocorreu uma discussão e ele os ameaçou, dizendo que tem uma arma de fogo e que iria matá-los. Disse ainda que iria dar um tiro na cara de seu pai e tentou chutá-lo, mas não o acertou.

Depois chutou o carro do pai, amassando o capô, tentou encontrar uma faca na cozinha, mas como não achou, irritou-se e jogou uma panela de arroz e o celular de sua mãe no chão, ofendendo-a com vários xingamentos.

As vítimas compareceram ao plantão policial, registraram boletim de ocorrência e solicitaram medida protetiva contra o filho.

Leia Também