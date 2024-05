Colisão entre duas motos é registrada no Centro

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma colisão entre duas motocicletas foi registrada neste sábado (18), na Avenida Comendador Alfredo Maffei, região central de São Carlos.

De acordo com o condutor de uma Titan, ele transitava pela via, no sentido centro/Avenida São Carlos, pela faixa da direita, quando uma Fan, que seguia pela mesma via e sentido, porém pela faixa da esquerda, fez uma conversão para entrar na Rua Riachuelo, sem usar qualquer tipo de sinalização, colidindo em sua moto, pois não houve tempo de frear ou desviar e os dois foram ao chão.

A Titan ficou danificada e seu condutor sofreu uma lesão em um dedo da mão, enquanto o condutor da Fan nada sofreu e apenas forneceu um número de telefone antes de ir embora, porém, quando a vítima entrou em contato, disse que o erro não tinha sido seu e não ia pagar nada.

Diante da situação, a vítima registrou um boletim de ocorrência no plantão policial.

