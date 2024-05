Ondulação no asfalto causa mais um acidente com moto na Washington Luís

SIGA O SCA NO

Local do acidente - Crédito: Gabriel Henrique

Mais um motociclista ficou ferido neste domingo (19) em um acidente causado por problemas no asfalto da rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos. O trecho é de responsabilidade da concessionária Econoroeste.

Segundo informações, o homem de 29 anos seguia no sentido interior/capital, quando passou sobre uma ondulação no asfalto existente embaixo do pontilhão da Getúlio Vargas, vindo a perder o controle e caindo em seguida.

A Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu compareceu no local e socorreu a vítima que por sorte teve apenas ferimentos leves.

Leia Também