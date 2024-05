Veja o que diz o BO do homicídio de mulher no Antenor Garcia

Plantão Policial -

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ), a Polícia Militar foi acionada na rua Isak Falgen, Antenor Garcia, devido a um encontro de cadáver.

No local os policiais apuraram que o companheiro da vítima, o qual conviveu com ela durante oito anos, chegou em casa por volta das 23h de ontem e encontrou a porta aberta, a geladeira aberta e a luz acesa. Em seguida passou a procurar pela mulher até que a encontrou em um dos cômodos sem sinais vitais. Em seguida ele foi até uma igreja onde pediu ajuda.

O Samu foi acionado e o médico da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu esteve no local, porém a catadora de recicláveis Alexandra Aparecida Venâncio, 40, já estava morta.

Agentes do Instituto de Criminalística (IC) também compareceram no local e realizaram a perícia. O SCA apurou que no corpo havia marcas condizentes com de espancamento.

O corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) onde será submetido a exames.

O caso será investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG). Ainda não há pistas do autor do crime.

