São Carlos pega o lanterna Barcelona pela Bezinha

De olho na liderança do grupo 2, São Carlos pega o Barcelona pela Copinha - Crédito: Ismael Volpin

Em um grupo com cinco equipes, onde as quatro primeiras se classificam para a segunda fase, o São Carlos pode dar um grande passo e fechar com chave de ouro a primeira meta da temporada.

Às 10h deste domingo, 12, no estádio Conde Rodolfo Crespi, na rua Javari, na Mooca, em São Paulo, a Águia enfrenta o Barcelona pela quarta rodada do grupo 2. Será a última participação no primeiro turno do time comandado pelo técnico João Batista no Campeonato Paulista da Série B.

Líder e invicto, com 5 pontos, a Águia terá pela frente o lanterna. O Barça ainda não venceu. Pior: não conquistou um ponto sequer e vem de duas derrotas. É o último colocado do grupo.

Em boa fase na Bezinha, o São Carlos vai em busca da segunda vitória e em caso positivo, manterá a ponta do grupo, a invencibilidade e abrirá, automaticamente, oito pontos o adversário, dando um passo significativo para a segunda fase.

A rodada

Sábado, 11

15h - Tanabi x Olímpia

15h - Flamengo x Paulista

15h - Mauá Futebol x Ecus

15h - Manthiqueira x União Mogi

15h – Atlético Mogi x Mauaense

16h – Inter de Bebedouro x Araçatuba

Domingo, 12

10h – Fernandópolis x Tupã

10h – Barcelona x São Carlos

Classificação

Grupo 2

São Carlos, 5 pontos

Colorado Caieiras, 5 pontos

Flamengo, 3 pontos

Paulista, 2 pontos

Barcelona, 0 ponto

Leia Também