Diego Costa marca, Águia vence e é líder na Bezinha

São Carlos venceu e garantiu a ponta do grupo 2 da Bezinha - Crédito: Ismael Volpin

O placar foi magro, mas a vitória com muita autoridade. Na manhã deste domingo, 12, Dia das Mães, o São Carlos manteve a invencibilidade e conquistou mais uma vitória pelo grupo 2 do Campeonato Paulista da Série B.

No estádio Conde Rodolfo Crespi, na rua Javari, a Águia voou alto e fez mais uma vítima na Bezinha. Com um gol de Diego Costa aos 48 minutos do segundo tempo, venceu o Barcelona Capela pela contagem mínima.

Com a conquista dos 3 pontos, o São Carlos foi a 8 pontos e se isolou na liderança do grupo 2. Com isso, praticamente assegurou, mesmo com várias rodadas de antecipação, a classificação para a segunda fase do campeonato. A equipe terminou a participação no primeiro turno da fase de classificação. O Barcelona, por sua vez, perdeu o terceiro jogo seguido na competição.

O jogo

No primeiro tempo, quem jogou mais, mereceu a vitória. Com um gol nos acréscimos, o São Carlos fez 1 a 0, através de Diego Costa, após dividir com o goleiro Chacrinha, chutou com o gol vazio.

Mas antes disso, a Águia foi superior ao Barcelona. Lanterna, o time começou o jogo com os atletas pressionados e afobados. A equipe, na base do abafa, até que levou algum perigo ao gol de Júlio.

Porém, a equipe de João Batista foi soberana. Bom toque de bola, atletas bem postados e domínio territorial e de posse de bola.

Desta forma, encurralou o adversário e aos 48 minutos, como prêmio pelo esforço, o gol de Diego Costa.

No segundo tempo, o técnico Tinho Damasceno fez alterações e tentou colocar o Barcelona no ataque. Mas ficou só na tentativa. A equipe pouco produzia e o goleiro Júlio não era chamado para defesas.

Já o São Carlos manteve a posse de bola e com toque de bola com mais qualidade técnica, dominava o adversário e criava chances. O goleiro Chacrinha fez boas defesas.

Mas, apesar das tentativas, a vitória magra do São Carlos se manteve e com isso, a conquista de mais três importantes pontos e a consolidação da liderança do grupo 2 da Bezinha.

Leia Também