São Carlos Clube A estreia com vitória na Copa AVS/Smec

SIGA O SCA NO

São Carlos Clube A levou a melhor em uma bela partida frente o Scorpions - Crédito: Divulgação

Foram 82 minutos de um jogo equilibrado e disputado. Assim foram as estreias do São Carlos Clube A e Scorpions, de Américo Brasiliense na 9ª Copa AVS/Smec. A partida foi realizada na noite desta quarta-feira, 22, no ginásio de esportes João Marigo Sobrinho, o Ginasião.

A equipe são-carlense, comandada pela técnica Sandra Mara teve trabalho, mas conseguiu superar o time visitante por 3 sets a 0, parciais de 25/25, 25/14 e 25/21, com destaque para a central Flávia, do SCC. O jogo foi marcado ainda pela estreia das duas equipes na competição.

São Carlos Clube A: Vanessa, Mariflávia, Roberta, Adriane, Ana, Flávia, Fran, Maria, Daíza, Amanda, Gezilaine, Juliana, Maria e Cláudia. Técnica: Sandra Mara.

Scorpions: Gabi, Janaina, Michele, Regina, Natália, Karen, Thaís, Ester, Rose, Amanda, Milena, Tamiris, Fernanda e Fran. Técnico: Reginaldo.

Árbitros: Alessandra Borges e Ederson Aguiar e Silva. Apontador: Narciso Borges.

Leia Também