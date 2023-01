São-carlense busca “top-ten” em prova em Vinhedo

Adrielle durante treinos em São Carlos: atleta faz a estreia na temporada 2023 - Crédito: Divulgação

A atleta são-carlense Adrielle Dourado irá fazer neste domingo, 22, a partir das 7h30, em sua primeira apresentação da temporada. Em Vinhedo, participa da Tech Run Auto Avaliar.

De acordo com ela, a corrida terá um percurso de cinco quilômetros e o trajeto é considerado bem desafiador por contar com muitas subidas. Otimista, espera poder se colocar entre as dez primeiras colocadas. “Minha meta é estar no pódio da classificação geral”, comentou.

Após treinos de base no final de 2022, Adrielle disse em entrevista ao São Carlos Agora que está “ansiosa, pois será minha primeira prova de 2023. Não estou contando com recorde pessoal pois o percurso não é favorável para isso e também, nos atletas da Asa, estamos encerrando o período de base agora e entrando no específico”, ressaltou.

Porém, animada afirmou que a meta e dar o melhor do início ao fim dos cinco quilômetros. A perspectiva é que atletas da elite paulista participem da competição em Vinhedo, já que os primeiros colocados terão premiação em dinheiro.

