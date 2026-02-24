(16) 99963-6036
Paratleta de São Carlos celebra ouro e prata em duas provas do atletismo paralímpico

24 Fev 2026 - 12h34Por Jessica CR
No último sábado, 21 de fevereiro, o Centro de Referência Paralímpico (CRP) de São Carlos fez sua estreia com resultados expressivos na primeira etapa do Circuito Aberto SP de Atletismo 2026. A competição foi realizada no Centro de Treinamento Paralímpico, na capital paulista.

Representando o Projeto de Atividade Física Adaptada a Pessoas com Deficiência (Proafa) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e a Associação Sancarlense de Atletismo (ASA), o paratleta Elton Joaquim de Souza teve desempenho de destaque. Ele conquistou medalha de ouro na prova de lançamento de disco e medalha de prata no arremesso de peso, garantindo lugar no pódio logo na primeira participação do CRP na temporada.

O atleta contou com o apoio e a supervisão técnica da professora Isadora Pereira Ferreira, egressa do curso de Educação Física da UFSCar; da estudante Monique Caldeira, graduanda em Educação Especial; e de Jéssica Rojas Basualto, mestranda em Educação Especial. A orientação geral foi de Mey de Abreu van Munster, docente do Departamento de Educação Física e Motricidade Humana (DEFMH) da instituição e coordenadora do Proafa.

O Centro de Referência Paralímpico de São Carlos é resultado de um termo de cooperação firmado entre a UFSCar, o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e a Prefeitura Municipal de São Carlos, com o objetivo de fortalecer o paradesporto no município e em toda a região.

A equipe também destacou o apoio da Secretaria da Pessoa com Deficiência e Paradesporto e da Academia H7, fundamentais para a preparação e participação do atleta na competição.

