Time são-carlense fez a estreia oficial na temporada no torneio início - Crédito: Zé_Photografy

Após várias semanas de treinos, a equipe sub17 AVS/Smec estreou oficialmente na temporada 2025, no torneio início da Copa Regional de Voleibol Feminino, promovido pela Liga de Campinas. Os jogos aconteceram na manhã de domingo, 23, no ginásio municipal de esportes Acácio Ferraz, em Tietê.

O time orientado pelo técnico Zé Sérgio teve o azar, no sorteio, de encarar justamente as anfitriãs no primeiro jogo. Ansiosas e tensas e contando com uma grande torcida adversária, as são-carlenses fizeram um bom jogo, mas perderam por 2 sets a 0, parciais de 16/14 e 15/11.

A AVS/Smec acabou eliminada e Tietê, posteriormente sagrou-se campeão do torneio início.

A classificação final ficou da seguinte maneira: campeão – Tietê; vice-campeão, Santa Bárbara d’Oeste; 3° colocado, Toque do Futuro de Piracicaba e 4° colocado, Americana.

Apesar da eliminação precoce, Zé Sérgio aprovou o desempenho de sua equipe, salientando que as atletas mostraram muita determinação e comprometimento, acreditando que durante a competição, o grupo irá evoluir ainda mais.

Jogaram pela equipe são-carlense: Atletas: Clara, Isadora, Ana Lívia, Emily, Lívia, Maria Clara, Gabi, Lara, Mariana, Lavínia, Karyna, Letícia, Maria Flor e Rayssa. Técnico: Zé Sérgio.

