"NÃ£o fomos competentes o suficiente para matar o jogo", lamenta Rafael Andrade apÃ³s empate

TÃ©cnico do GrÃªmio lamentou o resultado - CrÃ©dito: ReproduÃ§Ã£o Gremio

O Grêmio São-Carlense empatou fora de casa com o Colorado Caieiras e caiu para a quarta posição na tabela do Paulistão A4 Rivalo. A equipe chegou a sair na frente no placar com um gol de pênalti, mas acabou sofrendo o empate no fim da partida, em cobrança de falta do time mandante.

Com o resultado, o time de São Carlos soma 15 pontos e divide a quarta colocação com o Barretos, que também empatou na rodada em duelo sem gols diante do ECUS. Apesar do tropeço, o Grêmio segue invicto na competição, acumulando quatro vitórias e três empates.

Após a partida, o técnico Rafael Andrade lamentou o empate e reconheceu que a equipe deixou escapar a vitória ao não aproveitar as oportunidades criadas.

“Necessitávamos dos três pontos, temos que ganhar esse tipo de jogo, até pela diferença que tem na tabela, porém não fomos competentes o suficiente para que a gente pudesse matar o jogo. Conseguimos sair na frente, mas perdemos um pouco da nossa identidade, oscilamos bastante durante o jogo, não conseguimos manter a posse de bola, ter esse jogo associativo que é um dos nossos pontos fortes. E quando você não se aproveita a oportunidade, geralmente a bola costuma punir e fomos punidos no último lance do jogo e cedemos o empate”, afirmou.

O empate impediu o Grêmio de se aproximar da liderança em uma rodada bastante movimentada. Os oito jogos da sétima rodada foram realizados no sábado e a disputa pela ponta ficou ainda mais acirrada. Inter de Bebedouro e Lemense venceram fora de casa, enquanto o Penapolense empatou sem gols com o VOCEM, deixando três equipes empatadas na liderança.

O Grêmio volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Barretos, no estádio Luisão, em confronto direto na parte de cima da tabela.

