Na pré-temporada, H7 Esportes/La Salle confirma presença em torneio amistoso

Jogadoras durante o teste físico: preparação para a temporada - Crédito: Marcos Escrivani

A equipe sub20 de handebol feminino H7 Esportes/La Salle confirmou presença em um torneio amistoso adulto que acontecerá no dia 22 de março, sábado, em Bebedouro.

Além do time anfitrião e das representantes são-carlenses, a competição tem a presença confirmada de Araraquara e Pontal. Outros dois times serão confirmados nesta semana e o evento é promovido pela Liga Brasil de Handebol.

O técnico Antonio Carlos Rodrigues ficou satisfeito com o convite e salientou que a competição será realizada em turno único. Porém os jogos serão em tempos menores que os habituais. “Portanto todos serão em alta intensidade e isso é ótimo, pois colocará à prova nossas jogadoras que se preparam para o Campeonato Paulista”, observou. A primeira apresentação no estadual será dia 2 de abril, às 17h no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, quando recebe a visita de Guarulhos.

PRÉ-TEMPORADA

O torneio em Bebedouro faz parte da pré-temporada do H7/La Salle. Antonio Carlos informou também que semana passada encerrou-se o ciclo de atividades físicas que fizeram parte da preparação de base. “Ocorreram ainda avaliações físicas na academia de olho justamente neste torneio. Estamos proporcionando atividades para as atletas com a finalidade de que o grupo esteja preparado não somente para o Paulista. Mas sim, para toda a temporada”, finalizou o treinador são-carlense.

