Larissa Souza é reforço e uma das apostas do H7 Esportes/La Salle

Foram seis meses de atividades remotas e gradualmente as jogadoras juniores do H7 Esportes/La Salle retornam para os treinos físicos presenciais em academia. É o início da temporada e o primeiro desafio será o Campeonato Paulista Júnior que deverá ser definido nos próximos dias pela Federação Paulista de Handebol (FPHand).

O time de handebol feminino tem atividades diárias sob o comando do técnico Antonio Carlos Rodrigues e logo nos primeiros dias de atividades, uma surpresa: a chegada da armadora e ponta direita

Larissa Rodrigues de Souza, 18 anos. Até 2019, sob o comando do técnico Péricles Batista de Menezes Junior, defendia o Presidente Prudente/Instituto Edespp.

Panoramense de nascimento (Panorama/SP, com 15,5 mil habitantes, divisa com Mato Grosso do Sul), Larissa é um dos reforços para o time são-carlense na atual temporada que sonha subir um degrau a mais e fazer uma boa campanha, se colocando pelo menos entre as cinco forças do Estado na categoria.

Animada em plena época de pandemia da Covid-19, Larissa tem se dedicada aos treinos. Em entrevista ao São Carlos Agora disse que iniciou no handebol aos 14 anos, em Panorama, onde ficou até 2018. “Meu aprendizado com o handebol deve-se ao meu querido professor (Arnaldo Galiani). Desde então procuro evoluir. Em 2019 fui para Presidente Prudente e agora aqui (São Carlos) posso ter essa oportunidade. Poder dar o meu melhor, dar mais um passo em minha carreira como atleta e tentar a seleção brasileira, além de um dia estar presente em um grande clube do handebol feminino”, afirmou Larissa.

Via WhatsApp, o portal ouviu também o ex-técnico de Larissa, o professor de Educação Física, Péricles Batista de Menezes Junior que de bate pronto definiu a sua criação. “Ela (Larissa) é uma joia rara a ser lapidada agora em São Carlos”.

Péricles Junior disse que desde os 10 anos iniciou no handebol como atleta e hoje atua como técnico, função que exerce desde 2013. “Temos um projeto em Presidente Prudente em parceria com a Unimed que atende escolas municipais na iniciação esportiva e também somos responsáveis pelo aperfeiçoamento das equipes de competição”, resumiu.

Sobre Larissa, Péricles Junior teceu novos elogios. “É uma atleta muito talentosa. Está comigo desde 2016. Nasceu em Panorama/SP e desde que chegou a Prudente sempre evoluiu, se destacando em cada competição que jogava e o projeto de São Carlos é muito bacana e para ela vai ser bom buscar novas oportunidades”, finalizou o técnico prudentino.

