quinta, 19 de fevereiro de 2026
Esportes

Jovens da Fundação CASA de São Carlos participam de campeonato com base do Atlético Monte Azul

19 Fev 2026 - 14h18Por Jessica CR
Uma iniciativa que uniu esporte, integração e reflexão marcou a última sexta-feira (13), na Fundação CASA de São Carlos. Adolescentes que cumprem medida socioeducativa participaram de um campeonato interno de futsal ao lado de 20 jovens da categoria de base do Atlético Monte Azul, da cidade de Monte Azul Paulista.

A ação foi oportunizada por meio da Secretaria Especial da Infância e Juventude de São Carlos e teve como principal objetivo destacar os benefícios da prática esportiva no cotidiano dos adolescentes, além de proporcionar um momento de descontração e convivência saudável entre os participantes.

Antes das partidas, o técnico da equipe visitante, Rogério Pereira, ministrou uma palestra abordando a importância do esporte, da educação e das escolhas no caminho da vida. Durante a conversa, ele reforçou a necessidade de investir nos estudos, independentemente do sonho de se tornar jogador profissional.

“Mesmo não conseguindo ser um jogador profissional, vocês podem e devem estudar para buscar uma carreira dentro dos esportes, atuando como preparador físico, fisioterapeuta, dentre outros, pois o mercado do futebol não é formado somente pelos atletas”, destacou o treinador.

Na sequência, foram organizados os amistosos. Cinco equipes foram formadas, permitindo o revezamento dos jovens nas partidas e incentivando o espírito de equipe e o respeito mútuo.

De acordo com o coordenador pedagógico da unidade, Carlos Eduardo Maurício, o evento foi extremamente positivo. “Foi um momento muito legal de integração entre os jovens. O esporte é uma forma de romper barreiras e mostrar outras perspectivas de vida para eles”, afirmou.

A atividade também serviu como preparação para a XIX Copa CASA, que terá início no próximo dia 25 de fevereiro, com jogos realizados na cidade de Cravinhos.

 
 

