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Esportes

Jovem piloto de SÃ£o Carlos Ã© convocado para Campeonato Sul-Americano de Kart

19 Mar 2026 - 15h56Por Jessica Carvalho R
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Jovem piloto de SÃ£o Carlos Ã© convocado para Campeonato Sul-Americano de Kart - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

O jovem piloto Augusto Luiz Nogueira, de apenas 8 anos, natural de São Carlos, foi convocado pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) para disputar o 2º Campeonato Sul-Americano de Kart 4 Tempos, na categoria Mirim.

A competição será realizada entre os dias 21 e 24 de maio de 2026, no Circuito Internacional Techspeed, localizado em Nova Santa Rita, reunindo pilotos de diversos países da América do Sul.

Mesmo com pouca idade, Augusto já se destaca no kartismo. Atualmente, ele lidera o Campeonato Paulista de Kart 2026 na categoria Mirim. Na temporada, conquistou o 1º lugar na primeira etapa e ficou na 5ª colocação na segunda, demonstrando regularidade e desempenho competitivo entre os principais nomes da categoria.

Em 2025, o piloto já havia chamado atenção ao conquistar o título da V11 Cup na categoria Mirim Rookie, além de garantir o vice-campeonato da San Marino, resultados que o colocaram entre as promessas do esporte.

A convocação para a seleção brasileira reforça o bom momento do jovem são-carlense, que agora terá a oportunidade de representar o país em uma das principais competições do kartismo sul-americano, consolidando sua trajetória como uma das revelações da nova geração do automobilismo.

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