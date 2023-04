Jogos das quartas de final abrem a fase eliminatória da Copa Evangélica

SIGA O SCA NO

Comunidade Profética Cristã é a surpresa entre os classificados - Crédito: Gustavo Curvelo

As partidas válidas pelas quartas de final da Copa Evangélica de Futebol Society acontecem a partir desta sexta-feira, 21, e deixarão apenas quatro equipes vivas na luta pelo título. Em jogos únicos e eliminatórios, oito times buscam vagas na semifinal do torneio, precisando vencer seus compromissos para avançar na competição. Os duelos serão realizados na Mult Sport – Unidade Shopping e têm entrada aberta ao público.

Novidade entre os classificados, a Comunidade Profética Cristã aparece no ‘mata-mata’ após uma punição administrativa imposta à Quadrangular Tangará. Com a bola rolando, o time tenta quebrar a invencibilidade da Quem Procura Acha neste feriado de Tiradentes (21), às 9h30, em partida a ser disputada na Quadra 5.

No domingo, 23, por sua vez, serão mais três compromissos: na Quadra 4, a Quadrangular São José recebe a Pentecostal Fonte do Céu às 13h e, logo depois, às 14h, AD Planalto Paraíso e Adventista São José medem forças. Já na Quadra 5, Bola de Neve e Conquistando Nações lutam pela última vaga às 13h.

Vale lembrar que nenhuma equipe tem a vantagem do empate. Em caso de igualdade no placar, a decisão vai para os pênaltis, com três penalidades sendo cobradas por time ou, se necessário, cobranças alternadas serão executadas até ser conhecido o vencedor.

