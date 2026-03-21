(16) 99963-6036
sÃ¡bado, 21 de marÃ§o de 2026
Jogos escolares

Jeesp abre inscriÃ§Ãµes para 15 modalidades da Etapa III

PerÃ­odo de inscriÃ§Ã£o para 14 das 15 modalidades vence no prÃ³ximo dia 31; provas de ginÃ¡stica se entendem atÃ© 15 de abril

21 Mar 2026 - 14h52Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Jeesp abre inscriÃ§Ãµes para 15 modalidades da Etapa III -

As inscrições para a Etapa III dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (Jeesp) estão abertas até o próximo dia 31. A competição é realizada pela Secretaria de Esportes do Estado de SP em parceria com a Federação do Desporto Escolar do Estado de SP (Fedeesp).

São 15 modalidades na grade de programação: águas abertas, atletismo, badminton, ciclismo, esgrima, ginástica artística, ginástica rítmica, judô, karatê, natação, taekwondo, tiro com arco, triathlon, vôlei de praia e wrestling. Dessas, apenas as provas de ginásticas terão uma extensão no prazo para inscrição, 15 de abril.

A Etapa III do Jeesp é voltada para alunos com idade até 17 anos de escolas estaduais, municipais, federais, Etec's e particulares, e vale vaga para a formação do Time SP que disputa os Jogos Escolares Brasileiros (sub-14) e os Jogos da Juventude (sub-17).

O link para o formulário de inscrição encontra-se no regulamento específico de cada modalidade, que pode ser acessado aqui.

 

Leia TambÃ©m

Danilo Sacramento estreia no comando do GrÃªmio em duelo contra o Penapolense neste sÃ¡bado
Esportes08h10 - 21 Mar 2026

Danilo Sacramento estreia no comando do GrÃªmio em duelo contra o Penapolense neste sÃ¡bado

Danilo Sacramento Ã© anunciado como novo tÃ©cnico do GrÃªmio SÃ£o-Carlense
Esportes18h02 - 19 Mar 2026

Danilo Sacramento Ã© anunciado como novo tÃ©cnico do GrÃªmio SÃ£o-Carlense

GrÃªmio Esportivo SÃ£o-Carlense completa 50 anos
Futebol 17h09 - 19 Mar 2026

GrÃªmio Esportivo SÃ£o-Carlense completa 50 anos

Jovem piloto de SÃ£o Carlos Ã© convocado para Campeonato Sul-Americano de Kart
Esportes15h56 - 19 Mar 2026

Jovem piloto de SÃ£o Carlos Ã© convocado para Campeonato Sul-Americano de Kart

GrÃªmio SÃ£o-Carlense demite tÃ©cnico Rafael Andrade apÃ³s derrota no PaulistÃ£o A4
Esportes06h31 - 19 Mar 2026

GrÃªmio SÃ£o-Carlense demite tÃ©cnico Rafael Andrade apÃ³s derrota no PaulistÃ£o A4

Ãšltimas NotÃ­cias