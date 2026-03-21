Jeesp abre inscriÃ§Ãµes para 15 modalidades da Etapa III

As inscrições para a Etapa III dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (Jeesp) estão abertas até o próximo dia 31. A competição é realizada pela Secretaria de Esportes do Estado de SP em parceria com a Federação do Desporto Escolar do Estado de SP (Fedeesp).

São 15 modalidades na grade de programação: águas abertas, atletismo, badminton, ciclismo, esgrima, ginástica artística, ginástica rítmica, judô, karatê, natação, taekwondo, tiro com arco, triathlon, vôlei de praia e wrestling. Dessas, apenas as provas de ginásticas terão uma extensão no prazo para inscrição, 15 de abril.

A Etapa III do Jeesp é voltada para alunos com idade até 17 anos de escolas estaduais, municipais, federais, Etec's e particulares, e vale vaga para a formação do Time SP que disputa os Jogos Escolares Brasileiros (sub-14) e os Jogos da Juventude (sub-17).

O link para o formulário de inscrição encontra-se no regulamento específico de cada modalidade, que pode ser acessado aqui.

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