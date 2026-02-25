(16) 99963-6036
quarta, 25 de fevereiro de 2026
Paulistão A4 Rivalo 2026

Invicto, Grêmio São-Carlense recebe o Tanabi no Luisão

25 Fev 2026 - 07h17Por Da redação
Estádio Luisão - Crédito: Arquivo/São Carlos AgoraEstádio Luisão - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O Grêmio São-Carlense volta a campo nesta quarta-feira, às 19h, no Estádio Municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, pela disputa do Paulistão A4 Rivalo 2026. Invicto na competição, o time são-carlense enfrenta o Tanabi Esporte Clube em um confronto direto na parte de cima da tabela.

Com 11 pontos conquistados, o Grêmio ocupa a segunda colocação, somando três vitórias e dois empates. A equipe vem demonstrando regularidade nas primeiras rodadas e busca manter o bom momento jogando diante da torcida.

O técnico Rafael Andrade destacou o nível de dificuldade do confronto e reforçou a importância de fazer valer o mando de campo.

“Jogo dificílimo contra a equipe do Tanabi, uma equipe muito bem treinada. Esperamos que dentro dos nossos domínios a gente possa realizar um bom futebol, se impor durante a partida e conseguir o resultado de vitória, que é fundamental para que a gente consiga as primeiras colocações da competição. Temos vários aspectos que estamos demonstrando evolução e, é claro, também que no decorrer da competição a gente vem oscilando em algumas fases do jogo. Cedemos o empate na última partida, mas isso serve como amadurecimento enquanto equipe para que possamos continuar fazendo uma trajetória sólida. Quando atingirmos a classificação que vai nos permitir disputar o mata-mata, nossa equipe possa estar madura o suficiente para superar qualquer obstáculo nessa trajetória.”

A expectativa é de bom público no Luisão, já que a campanha invicta anima o torcedor e reforça a confiança na briga por uma vaga na próxima fase da competição.

