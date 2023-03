Ibaté estreia com empate na Taça EPTV

Crédito: Divulgação

A equipe de Ibaté estreou com empate nesta segunda-feira, 20, no Campeonato da 25ª Taça EPTV Futsal. A partida aconteceu no Ginásio Municipal “Alexandre Laverde”, em Boa Esperança do Sul, em confronto com o time de Trabiju.

Ibaté saiu a frente no placar logo no início. “Fábio e Willian se destacaram marcando um gol cada, porém, a equipe deixou escapar a vantagem no final do primeiro tempo. No segundo tempo a disputa continuou acirrada, o adversário virou o jogo, registrando 3 a 2. Mesmo assim Ibaté foi guerreiro até o fim conseguindo empatar e dar números finais a partida, Ibaté 3 a 3 Trabiju”, detalha Raul Seixas II, secretário adjunto de esportes.

Essa é a competição mais tradicional da região, com a participação de 36 cidades, divididos em 11 grupos.

Os jogos da primeira fase acontecem entre os dias 20 de março e 11 de maio e a final será decidida no dia 20 de maio.

Raul ressalta que o próximo desafio de Ibaté será em casa, no Ginásio Municipal Donato Rossito, dia 10 de abril, às 20h15. “Nossa equipe entra em quadra sabendo que precisa ganhar para garantir a vaga no Grupo 4, ou terá que ficar na torcida para combinações de resultados para passar para a outra fase”, destaca.

A equipe de Ibaté é formada apenas por atletas da cidade e praticamente todos os jogadores participam dos projetos da Secretaria Municipal de Esportes. “Esse ano a Taça EPTV conta com um diferencial no qual as cidades participantes ficaram restritas apenas em três jogadores que não residem no município, deixando assim a competição mais nivelada, diferente de outras edições onde eram contratados o time todo de fora, tornando os jogos sem competitividade”, explica Willian Leite, técnico da equipe de futsal de Ibaté.

SOBRE A COMPETIÇÃO

Lançada em 1985, a Taça EPTV de Futsal promove há 36 anos a união entre esporte e responsabilidade social nas regiões Central, Sul de Minas e de Ribeirão Preto. Hoje, o torneio se consagra como um dos maiores eventos esportivos do interior.

