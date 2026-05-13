Ibaté conquista 3º lugar no Basquete 3x3 dos Jogos Abertos da Juventude

Atletas da esquerda para direita: Murilo Alves, Andrew Carvalho, Hiury Piccinin, Pedro Sylvestre, Prof.Técnico Adilson Moura -

A equipe de Basquete 3x3 de Ibaté participou no último sábado (9) da etapa dos Jogos Abertos da Juventude do Estado de São Paulo, realizada em Araraquara, e garantiu o 3º lugar geral da competição.

Representando o município com garra, determinação e espírito esportivo, os atletas ibateenses tiveram destaque em partidas equilibradas e de alto nível técnico. Um dos momentos mais emocionantes da campanha foi o confronto decisivo contra a equipe de Itápolis, definido nos últimos segundos da partida.

A classificação final da etapa ficou da seguinte forma:

1º lugar – Araraquara, 2º lugar – Itápolis e 3º lugar – Ibaté

Além do resultado positivo, a participação da equipe reforça os investimentos realizados pela Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Turismo no esporte de base, incentivando jovens atletas a disputarem competições regionais e estaduais.

O Basquete 3x3 vem ganhando espaço como uma modalidade dinâmica, moderna e competitiva, proporcionando experiências esportivas importantes e contribuindo para o desenvolvimento físico, social e disciplinar dos participantes.

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