Ibaté abre inscrições para curso gratuito de Capoeira Angola exclusivo para mulheres

Imagem ilustrativa capoeira -

Um novo espaço de força, acolhimento e empoderamento feminino acaba de nascer em Ibaté. A Secretaria Adjunta de Cultura e Turismo, por meio do Centro de Formação Artística Anna Ponciano Marques, está com inscrições abertas para um curso exclusivo de Capoeira Angola, voltado a mulheres a partir de 16 anos — incluindo também o público 60+.

As matrículas podem ser realizadas no Centro Cultural e na Biblioteca Municipal. As aulas já estão acontecendo todas as quintas-feiras, das 18h às 19h, no Centro Cultural do Jardim Cruzado, em um ambiente preparado especialmente para receber mulheres de diferentes idades e realidades.

O curso é conduzido pela arte-educadora e capoeirista Maíra Miller Ferrari, de 41 anos, que apresenta uma proposta clara: criar um espaço seguro, respeitoso e adaptado às necessidades de cada corpo, sem exigir experiência prévia ou preparo físico.

A iniciativa valoriza o ritmo individual de cada participante, promovendo inclusão, bem-estar e fortalecimento coletivo.

Mais do que uma atividade física, a Capoeira Angola é uma expressão cultural afro-brasileira que une luta, dança e música, carregando tradição, resistência e identidade. Para as mulheres, a prática representa autoestima, consciência corporal, pertencimento e fortalecimento emocional.

