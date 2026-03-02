Heitor Frisene inicia testes no Bahia - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

O pequeno atleta Heitor Frisene, de apenas 7 anos, morador de São Carlos e aluno da escolinha Mult Sport, iniciou nesta segunda-feira (02) um importante desafio em sua trajetória no futebol. O jovem começou o período de avaliação no Esporte Clube Bahia, em Salvador (BA), um dos clubes mais tradicionais do país e reconhecido pela formação de talentos nas categorias de base.

Heitor viajou acompanhado da família para participar da semana de testes e já iniciou oficialmente as atividades no centro de treinamento do clube. Durante o período de avaliação, ele terá a oportunidade de demonstrar em campo seu talento, dedicação e paixão pelo esporte.

Para um atleta tão jovem, a experiência representa muito mais do que um simples teste. Trata-se da realização de um sonho e do reconhecimento pelo empenho demonstrado nos treinamentos ao longo dos últimos anos. A equipe da Mult Sport celebrou a oportunidade, destacando o comprometimento, a disciplina e a alegria que Heitor leva para cada treino.

Familiares, amigos e professores acompanham o momento com expectativa e orgulho, na torcida para que a semana seja marcada por aprendizado e crescimento. Independentemente do resultado, a vivência já simboliza um passo importante na promissora caminhada do jovem jogador são-carlense.

Leia TambÃ©m