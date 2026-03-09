GuarÃ¡s Futebol Feminino abre avaliaÃ§Ã£o gratuita para formar equipe adulta em SÃ£o Carlos

O Projeto Guarás Futebol Feminino realizará, no próximo dia 14 de março, uma avaliação aberta e gratuita para atletas interessadas em integrar a equipe adulta do projeto em São Carlos. A atividade está marcada para às 14h, no campo de futebol da USP, e busca selecionar jogadoras da cidade e da região que desejam participar de treinamentos e competições representando o time.

A iniciativa tem como objetivo formar o elenco da equipe adulta e ampliar as oportunidades para mulheres que querem desenvolver o futebol feminino no município. Toda a participação no processo é totalmente gratuita, tanto para a avaliação quanto para integrar o projeto.

Durante a avaliação, as atletas serão observadas pela comissão técnica em atividades práticas que envolvem fundamentos do futebol, jogos reduzidos e análise de aspectos físicos e táticos. O objetivo é identificar jogadoras com potencial e comprometimento com o desenvolvimento esportivo.

Segundo a organização, o projeto busca atletas que se identifiquem com valores como disciplina, respeito, trabalho em equipe e incentivo ao crescimento do futebol feminino, pilares que fazem parte da proposta do Guarás Futebol Feminino.

As interessadas devem comparecer ao local com traje esportivo adequado, preferencialmente utilizando camiseta preta ou branca, além de apresentar os documentos solicitados.

Informações da avaliação

Data: 14 de março de 2026

Horário: a partir das 14h

Local: Campo de futebol da USP, em São Carlos

Requisitos para participação

Idade mínima: 16 anos

Documentos necessários: RG ou CPF e atestado médico ou declaração de aptidão física

Material obrigatório: traje esportivo e camiseta preta ou branca

Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram @guarasfutebolfeminino ou pelo telefone (16) 9 9624-9608.

