(16) 99963-6036
terÃ§a, 10 de marÃ§o de 2026
Esportes

GuarÃ¡s Futebol Feminino abre avaliaÃ§Ã£o gratuita para formar equipe adulta em SÃ£o Carlos

10 Mar 2026 - 14h20Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
GuarÃ¡s Futebol Feminino abre avaliaÃ§Ã£o gratuita para formar equipe adulta em SÃ£o Carlos -

O Projeto Guarás Futebol Feminino realizará, no próximo dia 14 de março, uma avaliação aberta e gratuita para atletas interessadas em integrar a equipe adulta do projeto em São Carlos. A atividade está marcada para às 14h, no campo de futebol da USP, e busca selecionar jogadoras da cidade e da região que desejam participar de treinamentos e competições representando o time.

A iniciativa tem como objetivo formar o elenco da equipe adulta e ampliar as oportunidades para mulheres que querem desenvolver o futebol feminino no município. Toda a participação no processo é totalmente gratuita, tanto para a avaliação quanto para integrar o projeto.

Durante a avaliação, as atletas serão observadas pela comissão técnica em atividades práticas que envolvem fundamentos do futebol, jogos reduzidos e análise de aspectos físicos e táticos. O objetivo é identificar jogadoras com potencial e comprometimento com o desenvolvimento esportivo.

Segundo a organização, o projeto busca atletas que se identifiquem com valores como disciplina, respeito, trabalho em equipe e incentivo ao crescimento do futebol feminino, pilares que fazem parte da proposta do Guarás Futebol Feminino.

As interessadas devem comparecer ao local com traje esportivo adequado, preferencialmente utilizando camiseta preta ou branca, além de apresentar os documentos solicitados.

Informações da avaliação

  • Data: 14 de março de 2026

  • Horário: a partir das 14h

  • Local: Campo de futebol da USP, em São Carlos

Requisitos para participação

  • Idade mínima: 16 anos

  • Documentos necessários: RG ou CPF e atestado médico ou declaração de aptidão física

  • Material obrigatório: traje esportivo e camiseta preta ou branca

Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram @guarasfutebolfeminino ou pelo telefone (16) 9 9624-9608.

Leia TambÃ©m

Equipe de Kung Fu de SÃ£o Carlos conquista 21 medalhas na Copa Open de Artes Marciais Chinesas
Esportes17h20 - 09 Mar 2026

Equipe de Kung Fu de SÃ£o Carlos conquista 21 medalhas na Copa Open de Artes Marciais Chinesas

Atleta de SÃ£o Carlos conquista ouro no Circuito Escolar de Boxe em Embu das Artes
Esportes16h03 - 09 Mar 2026

Atleta de SÃ£o Carlos conquista ouro no Circuito Escolar de Boxe em Embu das Artes

GrÃªmio SÃ£o-Carlense enfrenta o Vocem neste sÃ¡bado pelo PaulistÃ£o A4
Paulista SÃ©rie A407h51 - 07 Mar 2026

GrÃªmio SÃ£o-Carlense enfrenta o Vocem neste sÃ¡bado pelo PaulistÃ£o A4

GrÃªmio SÃ£o-Carlense perde para o Barretos no LuisÃ£o e vÃª invencibilidade cair
Esportes21h46 - 04 Mar 2026

GrÃªmio SÃ£o-Carlense perde para o Barretos no LuisÃ£o e vÃª invencibilidade cair

Centro Afro promove capoeira aberta ao pÃºblico todas as semanas
Gratuito15h20 - 04 Mar 2026

Centro Afro promove capoeira aberta ao pÃºblico todas as semanas

Ãšltimas NotÃ­cias