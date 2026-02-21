Grêmio empata com Inter de Bebedouro e segue invicto no Paulistão A4

Crédito: Reprodução Facebook

O Grêmio São-Carlense segue em boa fase no Campeonato Paulista da Série A4. Jogando fora de casa neste sábado (21), a equipe empatou em 2 a 2 com a Inter de Bebedouro e chegou ao quinto jogo consecutivo sem derrota na competição.

Mesmo atuando longe de seus domínios, o Lobão mostrou personalidade e buscou um ponto importante na tabela. Os gols do time foram marcados por Luis Felipe e Neto, que garantiram o empate em uma partida movimentada e disputada até os minutos finais.

Com o resultado, o Grêmio mantém a sequência positiva e segue firme na briga por uma boa colocação no Paulistão A4.

O próximo desafio será na quarta-feira (25), às 19h, no estádio municipal Luisão, quando o time recebe o Tanabi Esporte Clube diante da torcida.

