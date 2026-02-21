(16) 99963-6036
sábado, 21 de fevereiro de 2026
Esportes

Grêmio empata com Inter de Bebedouro e segue invicto no Paulistão A4

21 Fev 2026 - 19h12Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Grêmio empata com Inter de Bebedouro e segue invicto no Paulistão A4 - Crédito: Reprodução Facebook Crédito: Reprodução Facebook

O Grêmio São-Carlense segue em boa fase no Campeonato Paulista da Série A4. Jogando fora de casa neste sábado (21), a equipe empatou em 2 a 2 com a Inter de Bebedouro e chegou ao quinto jogo consecutivo sem derrota na competição.

Mesmo atuando longe de seus domínios, o Lobão mostrou personalidade e buscou um ponto importante na tabela. Os gols do time foram marcados por Luis Felipe e Neto, que garantiram o empate em uma partida movimentada e disputada até os minutos finais.

Com o resultado, o Grêmio mantém a sequência positiva e segue firme na briga por uma boa colocação no Paulistão A4.

O próximo desafio será na quarta-feira (25), às 19h, no estádio municipal Luisão, quando o time recebe o Tanabi Esporte Clube diante da torcida.

Leia Também

Grêmio encara Inter de Bebedouro fora de casa em duelo direto na parte de cima da tabela
Paulistão A4 Rivalo 202607h14 - 21 Fev 2026

Grêmio encara Inter de Bebedouro fora de casa em duelo direto na parte de cima da tabela

São Carlos participa da XXI Copa CASA de Futebol e jovens buscam novas oportunidades por meio do esporte
Esportes19h40 - 20 Fev 2026

São Carlos participa da XXI Copa CASA de Futebol e jovens buscam novas oportunidades por meio do esporte

Shopping Iguatemi promove roda de capoeira em celebração ao Dia do Esportista
Esportes14h55 - 20 Fev 2026

Shopping Iguatemi promove roda de capoeira em celebração ao Dia do Esportista

Jovens da Fundação CASA de São Carlos participam de campeonato com base do Atlético Monte Azul
Esportes14h18 - 19 Fev 2026

Jovens da Fundação CASA de São Carlos participam de campeonato com base do Atlético Monte Azul

USP São Carlos gera bateria que estabiliza nióbio para comportar altas densidades de energia
Tecnologia 18h04 - 16 Fev 2026

USP São Carlos gera bateria que estabiliza nióbio para comportar altas densidades de energia

Últimas Notícias