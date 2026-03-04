GrÃªmio SÃ£o-Carlense perde para o Barretos no LuisÃ£o e vÃª invencibilidade cair

O Grêmio São-Carlense foi derrotado por 1 a 0 pelo Barretos Esporte Clube na noite desta quarta-feira, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista Série A4, disputada no Estádio Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, em São Carlos.

Com o resultado negativo, o time são-carlense perdeu a invencibilidade que mantinha desde o início da competição. A equipe vinha acumulando bons resultados nas primeiras rodadas e buscava manter a sequência positiva diante da torcida, mas acabou superada pelo adversário.

A partida também foi marcada por um imprevisto: um apagão no sistema de iluminação do estádio provocou a paralisação temporária do jogo. Após a normalização da energia, o confronto foi retomado e seguiu até o apito final, com vitória mínima do Barretos.

Agora, o Grêmio volta suas atenções para a próxima rodada. A equipe entra em campo no sábado, a partir das 19h, quando enfrenta o VOCEM fora de casa, em busca da reabilitação no estadual.

Leia TambÃ©m