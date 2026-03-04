(16) 99963-6036
quarta, 04 de marÃ§o de 2026
Esportes

GrÃªmio SÃ£o-Carlense perde para o Barretos no LuisÃ£o e vÃª invencibilidade cair

04 Mar 2026 - 21h46Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
GrÃªmio SÃ£o-Carlense perde para o Barretos no LuisÃ£o e vÃª invencibilidade cair -

Grêmio São-Carlense foi derrotado por 1 a 0 pelo Barretos Esporte Clube na noite desta quarta-feira, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista Série A4, disputada no Estádio Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, em São Carlos.

Com o resultado negativo, o time são-carlense perdeu a invencibilidade que mantinha desde o início da competição. A equipe vinha acumulando bons resultados nas primeiras rodadas e buscava manter a sequência positiva diante da torcida, mas acabou superada pelo adversário.

A partida também foi marcada por um imprevisto: um apagão no sistema de iluminação do estádio provocou a paralisação temporária do jogo. Após a normalização da energia, o confronto foi retomado e seguiu até o apito final, com vitória mínima do Barretos.

Agora, o Grêmio volta suas atenções para a próxima rodada. A equipe entra em campo no sábado, a partir das 19h, quando enfrenta o VOCEM fora de casa, em busca da reabilitação no estadual.

Leia TambÃ©m

Centro Afro promove capoeira aberta ao pÃºblico todas as semanas
Gratuito15h20 - 04 Mar 2026

Centro Afro promove capoeira aberta ao pÃºblico todas as semanas

GrÃªmio SÃ£o-carlense recebe o Barretos Esporte Clube no LuisÃ£o em confronto direto
PaulistÃ£o A4 Rivalo 202606h15 - 04 Mar 2026

GrÃªmio SÃ£o-carlense recebe o Barretos Esporte Clube no LuisÃ£o em confronto direto

Heitor Frisene, de SÃ£o Carlos, inicia perÃ­odo de avaliaÃ§Ã£o no Esporte Clube Bahia
Esportes15h12 - 03 Mar 2026

Heitor Frisene, de SÃ£o Carlos, inicia perÃ­odo de avaliaÃ§Ã£o no Esporte Clube Bahia

Atletas de SÃ£o Carlos conquistam 1Âº e 2Âº lugar no Trirex Endurance 2026
Esportes16h06 - 02 Mar 2026

Atletas de SÃ£o Carlos conquistam 1Âº e 2Âº lugar no Trirex Endurance 2026

"NÃ£o fomos competentes o suficiente para matar o jogo", lamenta Rafael Andrade apÃ³s empate
PaulistÃ£o A407h35 - 01 Mar 2026

"NÃ£o fomos competentes o suficiente para matar o jogo", lamenta Rafael Andrade apÃ³s empate

Ãšltimas NotÃ­cias