sÃ¡bado, 07 de marÃ§o de 2026
Paulista SÃ©rie A4

GrÃªmio SÃ£o-Carlense enfrenta o Vocem neste sÃ¡bado pelo PaulistÃ£o A4

07 Mar 2026 - 07h51Por Da redaÃ§Ã£o
GrÃªmio SÃ£o-Carlense enfrenta o Vocem neste sÃ¡bado pelo PaulistÃ£o A4 - CrÃ©dito: DivulgaÃ§Ã£o CrÃ©dito: DivulgaÃ§Ã£o

O Grêmio São-Carlense entra em campo neste sábado (7), às 19h, para mais um compromisso pela nona rodada do Campeonato Paulista Série A4. A equipe recebe o Vocem no Estádio Professor Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos.

A partida promete movimentar a torcida são-carlense, que poderá acompanhar o confronto em todos os setores do estádio. Os ingressos estão sendo vendidos por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). Crianças de até 10 anos não pagam.

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o clube anunciou que as mulheres terão entrada gratuita para a partida, desde que estejam acompanhadas por um adulto pagante. A retirada dos ingressos de cortesia deverá ser feita diretamente na bilheteria do estádio.

Os ingressos também podem ser adquiridos antecipadamente pela internet, por meio da plataforma oficial do clube. Para quem optar pela compra presencial, a bilheteria do estádio abrirá a partir das 16h deste sábado.

