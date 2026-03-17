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quarta, 18 de marÃ§o de 2026
Esportes

GrÃªmio SÃ£o-Carlense enfrenta o Taquaritinga pela 11Âª rodada do PaulistÃ£o A4

18 Mar 2026 - 10h27Por Da redaÃ§Ã£o
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Lance do jogo entre GrÃªmio e Jabaquara - CrÃ©dito: reproduÃ§Ã£o FacebookLance do jogo entre GrÃªmio e Jabaquara - CrÃ©dito: reproduÃ§Ã£o Facebook

O Grêmio São-Carlense entra em campo nesta quarta-feira (18), às 15h, para encarar o Taquaritinga, no Estádio Taquarão, pela 11ª rodada do Paulistão A4 Rivalo 2026. A equipe de São Carlos busca somar pontos importantes fora de casa para seguir firme na briga por uma vaga na próxima fase da competição.

Atualmente, o Grêmio São-Carlense ocupa a sexta colocação, com 18 pontos conquistados, e vê no confronto direto uma oportunidade de se aproximar ainda mais dos primeiros colocados. 

Os torcedores que quiserem acompanhar o duelo poderão ad assistir ao jogo ao vivo pelo canal oficial do Paulistão no YouTube.

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