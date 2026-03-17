GrÃªmio SÃ£o-Carlense enfrenta o Taquaritinga pela 11Âª rodada do PaulistÃ£o A4

O Grêmio São-Carlense entra em campo nesta quarta-feira (18), às 15h, para encarar o Taquaritinga, no Estádio Taquarão, pela 11ª rodada do Paulistão A4 Rivalo 2026. A equipe de São Carlos busca somar pontos importantes fora de casa para seguir firme na briga por uma vaga na próxima fase da competição.

Atualmente, o Grêmio São-Carlense ocupa a sexta colocação, com 18 pontos conquistados, e vê no confronto direto uma oportunidade de se aproximar ainda mais dos primeiros colocados.

Os torcedores que quiserem acompanhar o duelo poderão ad assistir ao jogo ao vivo pelo canal oficial do Paulistão no YouTube.