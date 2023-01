Grêmio monta estratégia para vencer o Pinheirense

SIGA O SCA NO

No primeiro jogo tudo igual: Wellington comemora o gol gremista no empate com o São Carlos - Crédito: Fernando Zanderin Junior

Após o empate em 1 a 1 no clássico local contra o São Carlos, pela abertura do grupo 19 da Copa São Paulo, o Grêmio São-carlense estará em ação a partir das 8h45 desta sexta-feira, 6, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

Os Jovens Lobos irão ter pela frente o Pinheirense/PA que vem de goleada sofrida para o Botafogo carioca na abertura da segunda rodada.

Teoricamente o time paraense demonstrou ser o mais limitado tecnicamente. Mas o técnico Samuel Dias não assume um provável favoritismo.

Ao São Carlos Agora na manhã desta quinta-feira, 5, assumiu que a partida é complicada, pois o adversário, como o Grêmio, joga pela vitória para se manter com chances de classificação para a segunda fase da Copinha.

“O Grêmio tem uma proposta de jogo e estamos vendo a melhor estratégia para esse compromisso”, disse.

De acordo com Samuel, a meta do Grêmio é fazer uma boa apresentação e dar o melhor. “Ainda mais agora que passou a ansiedade da estreia. É procurar fazer nosso jogo, respeitar sempre o adversário que tem seus méritos por estar participando da Copinha”, ponderou.

A entrada para a partida é gratuita.

