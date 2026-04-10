Grêmio São-Carlense enfrenta Barretos pelas quartas de final do Paulistão A4 nesta sexta-feira

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O Grêmio São-Carlense entra em campo nesta sexta-feira (10) para o primeiro duelo das quartas de final do Paulistão A4 Rivalo 2026. A equipe são-carlense enfrenta o Barretos, às 20h, no Estádio Fortaleza, em Barretos, em confronto considerado decisivo na luta por uma vaga nas semifinais.

A partida marca o início de uma nova fase da competição, com dois jogos eliminatórios que prometem equilíbrio entre as equipes. Os ingressos para a torcida visitante estão disponíveis na bilheteria do estádio e também pela internet. O duelo terá transmissão ao vivo pelo Canal Paulistão no YouTube e pela Rádio Rock Esportiva.

O técnico Danilo Sacramento destacou o nível de dificuldade da fase e ressaltou que o confronto será decidido nos detalhes.

“Exatamente, duas partidas difíceis contra a equipe do Barretos, que a gente já sabe que é uma grande equipe. É um jogo de detalhes, jogo de inteligência. Acredito que a nossa semana tem sido boa para a gente chegar na sexta-feira lá e fazer um bom jogo”, afirmou o treinador.

Segundo Danilo, o trabalho de análise do adversário tem sido fundamental para a preparação da equipe. Ele destacou a importância da comissão técnica no estudo do Barretos ao longo da semana.

“Sempre dá, né? Como eles estudam nós também, nós acabamos estudando eles também. Nós temos o Elias, que me ajuda pra caramba. Tem o Bruno também, que já passa as coisas numa cidade. Então a gente já estudou e agora, como eu falei, é um jogo muito equilibrado, umas quartas de final.”

O treinador também ressaltou que a fase eliminatória representa um novo momento dentro do campeonato e exige máxima concentração dos jogadores.

“Começa um novo campeonato e a gente tem que estar bem preparado para conseguir o nosso objetivo, sabendo que não vai ser fácil. São dois jogos que, como eu falei, o detalhe vai definir.”

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