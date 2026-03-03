GrÃªmio SÃ£o-carlense recebe o Barretos Esporte Clube no LuisÃ£o em confronto direto

Imagem de GrÃªmio e Colorado - CrÃ©dito: reproduÃ§Ã£o Facebook GrÃªmio

O Grêmio Esportivo São-carlense tem um compromisso decisivo na noite desta quarta-feira (4), às 19h, no Estádio Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, em São Carlos. O Lobão enfrenta o Barretos em um confronto direto na tabela.

As duas equipes somam 15 pontos na competição, mas o time são-carlense ocupa atualmente a 4ª colocação devido ao saldo de gols. A partida é vista como fundamental para a busca por posições mais altas na classificação.

O técnico Rafael Andrade destacou o grau de dificuldade do duelo e a importância de melhorar o desempenho em relação à última rodada.

“É um jogo muito difícil, onde acredito que vamos enfrentar grandes dificuldades durante a partida, mas esperamos melhorar o nosso desempenho, visto que na última partida não conseguimos performar da forma que nossa equipe está acostumada. Esperamos que, dentro dos nossos domínios, a equipe possa fazer do Luizão a nossa fortaleza e nos credenciar a conquistar os três pontos, que serão importantíssimos para que a gente possa, quem sabe, buscar a liderança da competição”, afirmou.

O treinador também ressaltou a necessidade de maior eficiência no setor ofensivo e de solidez defensiva.

“Acredito que podemos ser ainda mais eficientes no aspecto ofensivo, visto que estamos criando diversas oportunidades de gol, mas falta concretizar essas chances. E também precisamos de uma solidez defensiva. Chega o momento em que temos que estancar os gols sofridos para começar a criar uma sequência de jogos com baliza zero”, completou.

Ingressos

Os ingressos para o confronto estão à venda online pelo site saocarlense.soudaliga.com.br e também na bilheteria do estádio a partir das 16h.

Os valores são:

Inteira: R$ 20,00

Meia-entrada: R$ 10,00

Crianças até 10 anos não pagam, com acesso liberado em todos os setores do estádio.

