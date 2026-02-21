(16) 99963-6036
sábado, 21 de fevereiro de 2026
Paulistão A4 Rivalo 2026

Grêmio encara Inter de Bebedouro fora de casa em duelo direto na parte de cima da tabela

21 Fev 2026 - 07h14Por Da redação
Técnico Rafael Andrade - Crédito: reprodução Técnico Rafael Andrade - Crédito: reprodução

Neste sábado, 21 de fevereiro, às 16h, o Grêmio São-Carlense tem um compromisso importante pelo Paulistão A4 Rivalo 2026. A equipe vai até Bebedouro enfrentar a Inter, em confronto direto entre dois times que brigam pelas primeiras posições da tabela.

O Grêmio ocupa atualmente a segunda colocação, com 10 pontos, enquanto a Inter de Bebedouro aparece logo atrás, com 9. A partida promete equilíbrio e intensidade, reunindo duas equipes que vêm fazendo campanhas consistentes neste início de competição.

O técnico Rafael Andrade destacou a evolução do time e a importância de manter o ritmo. “É uma campanha, até o momento, sólida, onde nós estamos mostrando a evolução dentro da competição. Esperamos dar continuidade para que a gente possa, o mais rápido possível, garantir uma vaga matemática dentro do G8, o que vai nos possibilitar a oportunidade de disputar um mata-mata valendo o acesso”, afirmou o treinador.

Sobre o adversário, Rafael reconheceu a qualidade da Inter e projetou um confronto aberto e competitivo.

“A Inter Bebedouro tem uma excelente equipe. Acredito que vai ser um jogão de bola, com duas equipes que vão jogar o jogo. Será uma partida difícil, onde a gente espera colocar dentro de campo o nosso modelo de jogo e sair com um placar satisfatório para continuar escrevendo história dentro da competição”, completou.

 

