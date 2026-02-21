Grêmio encara Inter de Bebedouro fora de casa em duelo direto na parte de cima da tabela

Técnico Rafael Andrade - Crédito: reprodução

Neste sábado, 21 de fevereiro, às 16h, o Grêmio São-Carlense tem um compromisso importante pelo Paulistão A4 Rivalo 2026. A equipe vai até Bebedouro enfrentar a Inter, em confronto direto entre dois times que brigam pelas primeiras posições da tabela.

O Grêmio ocupa atualmente a segunda colocação, com 10 pontos, enquanto a Inter de Bebedouro aparece logo atrás, com 9. A partida promete equilíbrio e intensidade, reunindo duas equipes que vêm fazendo campanhas consistentes neste início de competição.

O técnico Rafael Andrade destacou a evolução do time e a importância de manter o ritmo. “É uma campanha, até o momento, sólida, onde nós estamos mostrando a evolução dentro da competição. Esperamos dar continuidade para que a gente possa, o mais rápido possível, garantir uma vaga matemática dentro do G8, o que vai nos possibilitar a oportunidade de disputar um mata-mata valendo o acesso”, afirmou o treinador.

Sobre o adversário, Rafael reconheceu a qualidade da Inter e projetou um confronto aberto e competitivo.

“A Inter Bebedouro tem uma excelente equipe. Acredito que vai ser um jogão de bola, com duas equipes que vão jogar o jogo. Será uma partida difícil, onde a gente espera colocar dentro de campo o nosso modelo de jogo e sair com um placar satisfatório para continuar escrevendo história dentro da competição”, completou.

Leia Também