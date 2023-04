Grêmio anuncia Mateus Brandão: “Não vamos bater na trave novamente”

“O torcedor do Lobão pode esperar empenho e dedicação a todo momento”, garantiu o zagueiro - Crédito: Lole Art's/Divulgação

Um zagueiro de imposição física e empenhado em trazer o acesso ao Paulista A3 para o Grêmio São-carlense. Do alto dos seus 1,87m, o baiano Mateus Brandão, 22 anos, foi anunciado junto do elenco profissional para a disputa do Campeonato Paulista da Série B, na semana passada. Junto dos novos companheiros, Brandão acredita que o clube vai chegar mais longe em relação à temporada passada e buscar o tão sonhado acesso para a terceira divisão estadual.

“A gente vem fazendo uma excelente preparação com foco total no acesso e o torcedor pode ter uma boa expectativa sobre a gente. Queremos subir, porque é onde o São-carlense merece estar. Ano passado batemos na trave e nesse ano não podemos bater novamente”, prometeu Brandão.

Durante a pré-temporada, os testes da equipe tiveram resultados satisfatórios. No primeiro amistoso, o Lobão empatou com o Flamengo de Guarulhos em 1 a 1. No segundo, uma goleada de 4 a 0 sobre o time sub-23 da Ponte Preta elevou a moral do elenco. Agora, o zagueiro formado na base do Anapolina e que veio do PSTC, do Paraná faz promessas de um ano melhor ainda ao torcedor do Sãocarlense.

“O torcedor do Lobão pode esperar empenho e dedicação a todo momento, além de muito profissionalismo de mim. Vim aqui para ser feliz”, explicou.

O Grêmio estreia na Bezinha no dia 23 de abril, diante do XV de Jaú, às 10h, no estádio Zezinho Magalhães.

