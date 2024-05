Equipe de São Carlos conquista 5 medalhas no São Paulo Cup

SIGA O SCA NO

Time são-carlense brilhou na competição realizada em Ribeirão Preto - Crédito: Divulgação

Ribeirão Preto foi palco domingo, 19, do Campeonato de Jiu-Jitsu São Paulo Cup, promovido pela pela FBMMA e os atletas de São Carlos se destacaram sob o comando do técnico Luiz Carlos Vignali e conquistaram três medalhas de ouro e duas de prata.

De acordo com Vignali, o campeonato reuniu atletas de alto nível técnico e valorizou ainda mais a conquista dos são-carlenses, com destaque para Cauê Rian Silva que fez duas lutas duríssimas, sendo que na semifinal venceu o atual campeão sul-americano no peso médio. Segundo o técnico Cauê tem dois meses na modalidade e começa a conquistar em sua galeria, resultados excelentes.

Vignali disse que os atletas seguem focados para representar a cidade na Copa da Caveira, que acontece no dia 26 de julho.

As medalhas de ouro foram conquistadas por Suely Monteiro, Sônia Amaral Carrijo e Sophia Amaral Carrijo. As de prata por Cauê Rian Silva e Diego Domingues.

A atleta Suely se prepara para o Campeonato Brasileiro que vai acontecer em São Paulo no final e, segundo seu técnico, com chances de conquistar medalha.

