Já garantido na 2ª fase, Águia pega Barcelona

No Luisão, São Carlos enfrenta o lanterna do grupo 2 e sonha com liderança - Crédito: Delma Gonçalves

Apenas cumprir tabela e vencer para se manter motivado. Já garantido para a sequência do Campeonato Paulista da Série B, o São Carlos despede-se da fase de classificação na tarde deste sábado, 15, quando encara o Barcelona a partir das 16h no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

A partida vale pela 9ª rodada do grupo 2, que terá ainda Paulista de Jundiaí x Flamengo na sexta-feira, 14, a partir das 19h30 no estádio municipal Dr. Jayme Cintra.

O técnico João Batista encara a partida como um “treino de luxo”. Deve poupar alguns atletas e dar oportunidade àqueles que jogaram pouco. Já eliminado, o Barcelona tentará somar o primeiro ponto em São Carlos.

Hoje, a Águia está em segundo lugar com 12 pontos e uma vitória fará com que o time se mantenha motivado e assim, tentar lutar para ficar entre os primeiros colocados do grupo.

Classificação

1. Colorado, 13 pontos

2. São Carlos, 12 pontos

3. Paulista, 11 pontos

4. Flamengo, 7 pontos

5. Barcelona, 0 ponto

