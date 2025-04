Escolinha de vôlei abre inscrições gratuitas para garotas em São Carlos

Escolinha de vôlei busca formar novos talentos em São Carlos - Crédito: Divulgação

Com o intuito de dar oportunidade para as garotas de São Carlos para praticarem uma modalidade esportiva, a Escolinha de Voleibol Fênix, que faz parte da Associação AFEV (Associação de Voleibol Fênix) está com inscrições abertas para novas turmas que se interessem em praticar a modalidade esportiva.

A escolinha está com matrículas abertas para interessadas de 8 a 16 anos, com as aulas sendo realizadas aos sábados no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, com duas turmas: a primeira das 8h às 9h e a segunda, das 9h às 10h. As atividades são totalmente gratuitas, mas com vagas limitadas, com os professores Lucas e Maria Eduarda. As interessadas devem enviar mensagens no Instagram da Associação @afev_voleibol e @fenix_lbrsports.

A escolinha de vôlei é um sonho de duas atletas do Fênix LBR Sports (Érica e Taline), que tem como objetivo incluir e unir as pessoas através do voleibol. A finalidade é dar a base, desenvolver o físico e o mental das crianças e adolescentes, promovendo valores e inclusão social.

Dentro da associação também há um time adulto feminino de competição que disputa vários campeonatos em São Carlos e na região há mais de 10 anos.

A escolinha também visa campeonatos municipais e regionais para integração das jovens atletas.

