Região: Homem morre na rua após receber alta médica em UPA

Reginaldo Moreli -

Um homem de 37 anos morreu na noite desta segunda-feira (7) após procurar ajuda em via pública, no bairro Jardim Residencial das Palmeiras, em Rio Claro.

Segundo informações da Guarda Civil Municipal (GCM), a vítima, identificada como Reginaldo Silva Moreli, chegou a pé ao local e pediu socorro, relatando que não estava se sentindo bem. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já havia sido acionado e estava a caminho quando os guardas foram informados da situação.

Uma testemunha que estava próxima afirmou aos agentes que Reginaldo havia saído da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pouco antes, onde teria recebido atendimento médico e sido liberado.

A equipe do SAMU, acompanhada por um médico, tentou realizar manobras de reanimação no local, mas infelizmente o homem não resistiu e morreu antes de ser levado ao hospital.

A Perícia Técnica foi chamada e realizou os procedimentos no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico, que deverá apontar a causa da morte.

O caso foi registrado como morte suspeita, já que não havia sinais evidentes que indicassem a origem do mal súbito. A Polícia Civil investigará as circunstâncias do ocorrido.

