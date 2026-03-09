(16) 99963-6036
Equipe de Kung Fu de SÃ£o Carlos conquista 21 medalhas na Copa Open de Artes Marciais Chinesas

09 Mar 2026 - 17h20Por Jessica Carvalho R
A equipe de Kung Fu Garra de Águia, de São Carlos, conquistou 21 medalhas durante a disputa da Copa Open de Artes Marciais Chinesas, realizada na cidade de Cosmópolis. O campeonato, organizado pela Confederação da modalidade, reuniu mais de 1.400 atletas de diversas regiões.

Os atletas são-carlenses tiveram destaque nas competições de formas e boxe chinês, somando 13 medalhas de ouro, 7 de prata e 1 de bronze.

A delegação é orientada pelo Sifu Hugo Brito, que conduz os treinamentos na Academia Performance. Segundo a equipe, o resultado reforça o bom momento vivido pelos atletas, que seguem se preparando ao longo do ano em busca de classificação para o Campeonato Mundial, previsto para acontecer em novembro.

Os integrantes da equipe também agradeceram o apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de São Carlos, que colaborou com o transporte dos atletas até o local da competição, contribuindo para a participação no evento.

