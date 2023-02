Slackline chega para testar o equilíbrio do são-carlense

Roger Rodrigues e Eduardo mostrando suas habilidades no Slackline. Crédito: A’s movies -

Andar sobre uma fita tensa entre dois pontos fixos, como árvores. Um desafio chamado Slackline e que vem ganhando adeptos a cada dia e já pode ser praticado gratuitamente em São Carlos. Além de ser divertido, a nova modalidade esportiva tem muitos benefícios para a saúde física e mental.

As aulas acontecem aos sábados a partir das 14h30 no gramado do setor da Música na UFSCar e oferece fitas para todos os tipos de pessoas: do iniciante ao mais avançado. Além disso, não existe restrição de idade para a sua pratica.

Segundo Roger Rodrigues (atleta do Sanka Slackline), a modalidade é um esporte versátil e benéfico para saúde, pois desenvolve e melhora a coordenação motora, consciência corporal e o sistema de propriocepção (capacidade do sistema nervoso de detectar a posição, movimento e tensão dos músculos e articulações), além de ser uma ótima terapia que deixa a mente mais calma para enfrentar o dia a dia.

ALGUNS BENEFÍCIOS DO SLACKLINE

Condicionamento físico: exige equilíbrio, força muscular e flexibilidade, o que significa que ele pode ajudar a melhorar o condicionamento físico geral.

Concentração: Quando se pratica, é preciso muita concentração para manter o equilíbrio na fita tensa. Isso pode ajudar a melhorar a concentração e a capacidade de se concentrar em tarefas diárias.

Ansiedade e estresse: Quando se concentra na atividade, é possível esquecer dos problemas e se concentrar no momento presente, o que pode ser muito relaxante.

Coordenação: Ao andar sobre a fita tensa, é preciso coordenar vários grupos musculares ao mesmo tempo, o que pode ajudar a melhorar a coordenação e prevenir lesões.

Confiança: Conforme a habilidade no Slackline aumenta, a confiança também aumenta. Conseguir equilibrar-se na fita tensa pode ser uma sensação incrível e aumentar a autoestima.

“Em resumo, o Slackline é uma atividade divertida e desafiadora que pode trazer muitos benefícios para a saúde física e mental. É uma forma de melhorar o condicionamento físico, concentração, reduzir ansiedade e estresse, aumentar coordenação e confiança. Por isso, é uma atividade que vale a pena considerar para incluir na rotina”, garantiu Roger.

