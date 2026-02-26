Em noite de estreias, Grêmio vence o Tanabi e segue invicto

Crédito: Reprodução Facebook

O Grêmio São-Carlense conquistou mais três pontos importantes na noite desta quarta-feira (25), ao vencer o Tanabi por 2 a 1, em partida válida pelo Campeonato Paulista da Série A4.

Os gols do Lobão foram anotados por Victhor Pará e Rafael Oliveira. O segundo, inclusive, viveu uma noite especial: além de balançar as redes, fez sua estreia como jogador profissional, marcando o início de uma nova etapa na carreira.

O confronto também ficou marcado por novidades dentro e fora das quatro linhas. A equipe entrou em campo pela primeira vez com a terceira camisa azul, além de promover as estreias dos reforços Giba e Cauã Rocha, que passam a integrar o elenco na sequência da competição.

Com o resultado positivo, o Grêmio chega a quatro vitórias e dois empates, somando 14 pontos e mantendo a segunda colocação na tabela do Paulistão A4.

O próximo compromisso da equipe será no sábado (28), às 11h, fora de casa, diante do Colorado Caieiras.

