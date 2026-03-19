Danilo Sacramento estreia no comando do GrÃªmio em duelo contra o Penapolense neste sÃ¡bado

CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

O Grêmio São-Carlense entra em campo neste sábado (21), às 19h, no Estádio Professor Luís Augusto de Oliveira, para enfrentar o Penapolense pela 12ª rodada do Paulistão A4 Rivalo 2026. A partida marca a estreia do técnico Danilo Sacramento no comando do time.

Conhecido como Lobão, o Grêmio São-Carlense ocupa atualmente a 7ª colocação na tabela, com 18 pontos conquistados. A equipe busca a reabilitação na competição após duas derrotas consecutivas fora de casa.

A expectativa é de que a chegada do novo treinador traga um novo ânimo ao elenco na reta decisiva da primeira fase.

Os ingressos para o confronto estão disponíveis online e também poderão ser adquiridos na bilheteria do estádio a partir das 16h. Os valores são de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), com entrada gratuita para crianças de até 10 anos em todos os setores.

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