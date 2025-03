Definidas as datas da semifinal do PaulistÃ£o

Atual tricampeão, Palmeiras encara o São Paulo na segunda-feira, 10 - Crédito: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

As semifinais do Paulistão tiveram datas, locais e horários definidos após reunião virtual do Conselho Técnico na manhã desta terça-feira, 4. Corinthians e Santos definem o primeiro finalista do torneio no domingo, 9, enquanto Palmeiras e São Paulo jogam na segunda-feira, 10.

Equipe de melhor campanha na somatória das fases, o Corinthians recebe o Santos na abertura da semifinal do Paulistão às 18h30h do domingo, 9, na Neo Química Arena. O outro mandante desta fase é o Palmeiras que, na segunda-feira, 10, às 21h35, enfrenta o São Paulo no Allianz Parque.

Em caso de empate, a vaga na decisão será definida nos pênaltis.

Ambos os confrontos terão transmissão da Record, Cazé TV, TNT e Paulistão+.

Confira os detalhes da semifinal do Paulistão:

Domingo, 9 de março

18h30 - Corinthians x Santos

Neo Química Arena

Segunda-feira, 10 de março

21h35 - Palmeiras x São Paulo

Allianz Parque

(com FPF)

Leia Também