Danilo Sacramento Ã© anunciado como novo tÃ©cnico do GrÃªmio SÃ£o-Carlense

Danilo Sacramento, novo tÃ©cnico do LobÃ£o - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

O Grêmio Esportivo São-Carlense, conhecido como Lobão, anunciou a contratação de Danilo Sacramento como novo técnico da equipe. Natural de Araras (SP), o treinador de 43 anos chega com experiência tanto dentro quanto fora de campo. Ele assume no lugar de Rafael Andrade, demitido após derrota do time perante o Taquaritinga.

Como jogador, Danilo construiu uma carreira sólida, com passagens por clubes importantes do futebol nacional e internacional, como Celta de Vigo, Genoa, Vasco da Gama, Portuguesa, Guarani e Ferroviária.

Já na função de treinador, vinha se destacando pelo trabalho recente no União São João, onde realizou boa campanha na Copa Paulista e no Campeonato Paulista da Série A3.

Para compor a comissão técnica, Danilo Sacramento contará com o auxiliar técnico Elias Coutinho, ex-atleta e com experiência na função, tendo passagens por Sertãozinho e São José.

Os dois profissionais já se apresentaram ao elenco e comandaram as primeiras atividades nesta quinta-feira (19), iniciando oficialmente os trabalhos à frente do Lobão.

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