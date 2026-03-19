(16) 99963-6036
quinta, 19 de marÃ§o de 2026
Esportes

Danilo Sacramento Ã© anunciado como novo tÃ©cnico do GrÃªmio SÃ£o-Carlense

Treinador de 43 anos jÃ¡ iniciou os trabalhos com o elenco nesta quinta-feira

19 Mar 2026 - 18h02Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Danilo Sacramento, novo tÃ©cnico do LobÃ£o - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£oDanilo Sacramento, novo tÃ©cnico do LobÃ£o - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

O Grêmio Esportivo São-Carlense, conhecido como Lobão, anunciou a contratação de Danilo Sacramento como novo técnico da equipe. Natural de Araras (SP), o treinador de 43 anos chega com experiência tanto dentro quanto fora de campo. Ele assume no lugar de Rafael Andrade, demitido após derrota do time perante o Taquaritinga.

Como jogador, Danilo construiu uma carreira sólida, com passagens por clubes importantes do futebol nacional e internacional, como Celta de Vigo, Genoa, Vasco da Gama, Portuguesa, Guarani e Ferroviária.

Já na função de treinador, vinha se destacando pelo trabalho recente no União São João, onde realizou boa campanha na Copa Paulista e no Campeonato Paulista da Série A3.

Para compor a comissão técnica, Danilo Sacramento contará com o auxiliar técnico Elias Coutinho, ex-atleta e com experiência na função, tendo passagens por Sertãozinho e São José.

Os dois profissionais já se apresentaram ao elenco e comandaram as primeiras atividades nesta quinta-feira (19), iniciando oficialmente os trabalhos à frente do Lobão.

Leia TambÃ©m

GrÃªmio Esportivo SÃ£o-Carlense completa 50 anos
Futebol 17h09 - 19 Mar 2026

GrÃªmio Esportivo SÃ£o-Carlense completa 50 anos

Jovem piloto de SÃ£o Carlos Ã© convocado para Campeonato Sul-Americano de Kart
Esportes15h56 - 19 Mar 2026

Jovem piloto de SÃ£o Carlos Ã© convocado para Campeonato Sul-Americano de Kart

GrÃªmio SÃ£o-Carlense demite tÃ©cnico Rafael Andrade apÃ³s derrota no PaulistÃ£o A4
Esportes06h31 - 19 Mar 2026

GrÃªmio SÃ£o-Carlense demite tÃ©cnico Rafael Andrade apÃ³s derrota no PaulistÃ£o A4

GrÃªmio SÃ£o-Carlense enfrenta o Taquaritinga pela 11Âª rodada do PaulistÃ£o A4
Esportes10h27 - 18 Mar 2026

GrÃªmio SÃ£o-Carlense enfrenta o Taquaritinga pela 11Âª rodada do PaulistÃ£o A4

Apostas esportivas e finanÃ§as pessoais: como o apostador brasileiro pode apostar sem comprometer o orÃ§amento
Esportes12h35 - 17 Mar 2026

Apostas esportivas e finanÃ§as pessoais: como o apostador brasileiro pode apostar sem comprometer o orÃ§amento

Ãšltimas NotÃ­cias